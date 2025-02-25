Жителям Косы, заключившим контракт для участия в СВО, выплатят по 100 тыс. рублей

В Косинском муниципальном округе вводят единовременную выплату для участников СВО. Как сообщает telegram-канал «На местах», соответствующее решение сегодня одобрили депутаты местной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 1 марта 2025 года единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. смогут получить граждане РФ и иностранных государств, заключившие контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению местного военного комиссариата.

Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервного фонда администрации округа.