На СВО погиб пермяк, снимавшийся в кино

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб 56-летний житель Пермского края Алексей Володченко. По данным perm.aif.ru, он служил по контракту с октября 2023 года. До ухода на фронт господин Володченко участвовал в киносъемках, проходивших в Прикамье. Прощание с бойцом состоялось 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: паблик "Пермь как фильм" "ВКонтакте" на фото: Алексей Володченко

фото: паблик "Пермь как фильм" "ВКонтакте" на фото: Алексей Володченко



По информации издания, Алексей Володченко погиб в конце прошлого года. На протяжении 15 лет он входил в оргкомитет кинофестиваля «Флаэртиана». Во время работы над фильмом «Колорадо» в качестве пилота дельтаплана проводил съемки с высоты. В 2015 году снялся в документальной картине «Стефан Пермский. Огнем и словом».