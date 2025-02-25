Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав пайщиков в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову представить доклад о ходе процессуальной проверки по вопросу нарушения прав пайщиков ЖСК «Сити-3» в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

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Проверку инициировали после обращения пайщиков к главе СКР в соцсетях. Участники строительства заявили, что более десяти лет назад заключили договоры на приобретение квартир в строящемся доме. Срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился с 2015 года. В 2021 году суд передал земельный участок под домом в собственность ЖСК «Сити-2», при этом потерпевшим отказали во включении в реестр кредиторов.

Сейчас более 200 семей ожидают получения жилья или денежных компенсаций. Обращения граждан в различные инстанции якобы остались без результата. Уголовное дело по данному факту направлено в суд.

Центральный аппарат СК России взял исполнение поручения на контроль.

Нурий Бзасежев