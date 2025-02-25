Главе СКР доложат о ненадлежащем медобеспечении саратовских инвалидов

И.о. руководителя саратовского следственного управления Иван Михайлин доложит о предварительных и окончательных результатах проверки по обращениям о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалидов в Саратовской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Центральный аппарат ведомства контролирует ход процессуальной проверки.

Авторы обращения рассказали, что в этом году саратовским инвалидам, среди которых есть дети, выдают положенные по закону медицинские изделия не в полном объеме и с нарушением сроков. Жители Саратовской области отметили, что не согласны с заменой предоставляемых датчиков. Со слов заявителей, из-за нового оборудования несовершеннолетние сталкиваются с аллергическими реакциями.

Павел Фролов