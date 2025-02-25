В горах Сочи спасли двух сноубордистов, попавших под лавину

Спасатели МЧС России обнаружили и эвакуировали двух сноубордистов, попавших накануне под лавину в горах Сочи. Пострадавших передали медикам курорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Днем 24 февраля на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», под лавину попали трое туристов — гид и два фрирайдера. Двум сноубордистам удалось связаться с МЧС и сообщить свои координаты.

По информации очевидцев, третьего участника группы могло унести снежной массой. Его местонахождение до сих пор не удалось установить.

Поисковую операцию осложняет труднодоступная местность и высокая лавинная опасность. К работе привлекли специалистов МЧС России, «Кубань-СПАС» и службы спасения «Роза Хутор».

Кроме того, региональный СУ СКР проводит проверку по факту пропажи человека в результате схода лавины в Сочи. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Нурий Бзасежев