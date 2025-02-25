В Новороссийске при пожаре погиб человек

В ночь на 24 февраля в поселке Убых Новороссийска погиб человек при пожаре в хозяйственной постройке на ул. Пасечной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прибывшие по адресу сотрудники МЧС зафиксировали возгорание на площади 15 кв. м. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя, однако на месте было обнаружено тело погибшего.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: «Не оставляйте без внимания источники открытого огня, соблюдайте меры предосторожности при розжиге и установите пожарный извещатель, который своевременно оповестит об опасности».

Нурий Бзасежев