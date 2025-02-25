В СК России доложат о расследовании дела об избиении ребенка матерью на Урале

О ходе расследования уголовного дела жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в избиении своего двухлетнего сына, доложат в центральный аппарат СК России, передает Следком. Она обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи проверяют условия, в которых жил ребенок, и как он воспитывался, после проверки будет дана надлежащая правовая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

По версии следствия, в период с 14 по 19 февраля подозреваемая нанесла своему сыну телесные повреждения, он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, ранее мать привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, двое ее других детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле.

Ирина Пичурина