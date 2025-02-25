Экс-замминистра Алтайского края дали три года условно за превышение полномочий

Центральный райсуд Барнаула вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Алтайского края Игоря Дергачева. Чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Суд назначил ему три года условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает СУ СКР региона. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, по ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) подсудимый был оправдан.

По версии следствия, с мая по август 2022 года минприроды региона провело открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины во Фрунзенском лесничестве. Правоохранители считают, что Игорь Дергачев, зная, что предоставляемый в аренду участок относится к категории защитных лесов, «не принял мер на прекращение конкурсной процедуры».

Кроме того, он способствовал победе аффилированной с ним компании в конкурсе на право заключения договора аренды.

Игорь Дергачев был назначен замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края в апреле 2022 года. До этого он занимал в министерстве должность начальника отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения.

Александра Стрелкова