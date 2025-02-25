Иноагентам запретили состоять в квалификационной коллегии судей на Среднем Урале

В состав квалификационной коллегии судей Свердловской области запретили включать представителей общественности со статусом иностранного агента и иностранных граждан. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали 44 депутата законодательного собрания региона, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского парламента Евгений Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского парламента Евгений Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы должны предъявлять повышенные требования к людям, принимающим решения по отбору кандидатов на должность мировых судей. От этого напрямую зависит государственная безопасность»,— пояснил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности областного парламента Евгений Старков.

Отмечается, что инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. В апреле 2024 года Саратовская областная дума внесла в Госдуму законопроект, который запрещал иностранным гражданам и лицам, внесенным в реестр иноагентов, быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. В декабре президент Владимир Путин подписал закон о внесении соответствующих поправок в ФЗ «Об органах судейского сообщества».

Василий Алексеев