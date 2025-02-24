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Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе между Майкопом и Туапсе

В Краснодарском крае на автодороге Майкоп — Туапсе из-за лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

ДТП случилось около 13:10 по мск. Водитель машины Toyota Corolla наехал на силовое ограждение, после чего выехал на встречную полосу. На дороге он столкнулся с автомобилем Jeep Grand Cherokee.

41-летний водитель легковушки погиб на месте. Мужчина, управлявший внедорожником, и его пассажирка получили травмы.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина

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