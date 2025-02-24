В банке «Кубань Кредит» заявили, что готовы к отключению от SWIFT

В пресс-службе «Кубань Кредит» заявили «Ъ-Кубань», что продолжают работать в штатном режиме на фоне новостей об отключении банка от системы SWIFT. Данное решение было принято в рамках в рамках 16-го пакета санкций ЕС и вступает в силу 17 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Банк "Кубань Кредит" продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая стабильность и надежность всех внутренних операций. Мы уже разработали и внедрили альтернативные механизмы для проведения международных расчетов, которые позволят минимизировать возможные неудобства для наших клиентов»,— отметили в пресс-службе банка, отвечая на вопросы редакции.

Банк, в частности, перешел на альтернативные системы расчетов. «Кубань Кредит» использует национальные и международные платежные системы, которые не зависят от SWIFT, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. Параллельно специалисты банка занимаются поддержкой клиентов. Обращаться для получения актуальной информации рекомендуют в службу поддержки банка по телефону 8 800 555 2518.

В «Кубань Кредит» поблагодарили партнеров и клиентов за доверие. В банке выразили готовность оперативно реагировать на любые изменения в текущей ситуации.

«Ъ-Кубань» писал, что, помимо «Кубань Кредит», от системы SWIFT отключат еще несколько российских банков. Это «Уралсиб», «Точка», «Синара» и ряд других финансовых организаций.

Вячеслав Рыжков