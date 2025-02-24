В Белореченске подросток обвиняется в покушении на сбыт наркотиков

16-летний подросток обвиняется в покушении на сбыт запрещенных веществ в Белореченске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно версии следствия, школьник вместе со своим несовершеннолетним одноклассником через мессенджеры вступил в сговор с неизвестным для того, чтобы продать наркотические вещества. В феврале этого года обвиняемый и его друг расфасовали наркотики, которые они купили через интернет, на небольшие партии — около 21 свертка. После этого они оставили закладки на территории города. Их действия пресекли правоохранители.

Сейчас 16-летний фигурант находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (10 эпизодов) (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Его одноклассник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Алина Зорина