Сотрудника управления эконадзора Адыгеи задержали по делу о взятках

Следственное управление СК России по Адыгее возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия) против главного специалиста государственного экологического надзора регионального управления по охране окружающей среды и природным ресурсам. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2020 по июль 2023 года фигурант получал деньги от представителя компании, занимающейся транспортировкой строительного мусора. За вознаграждение специалист обеспечивал беспрепятственный доступ на полигон в Адыгейске без необходимых документов и покровительствовал бизнесу. Общая сумма взяток превысила 1,6 млн руб.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскных мероприятий управления экономической безопасности МВД и регионального управления ФСБ России.

Следователи и криминалисты собирают доказательства и устанавливают других возможных участников преступления.

Анна Гречко