В Севастополе вывезли 56 тонн загрязненного мазутом грунта

За прошедшую неделю в Севастополе волонтеры вывезли 56 т загрязненного мазутом песка, за все время работ — 735 т. С 14 января на береговой линии нет новых выбросов мазута, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас работа на побережье ведется в штатном режиме. С 14 января нефтяных пятен на водной глади не обнаружено.

Помощь пострадавшим птицам оказывают в государственной ветеринарной клинике Севастополя. Сейчас на реабилитации находятся 12 пернатых.

Алина Зорина