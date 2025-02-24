В Севастополе вывезли 56 тонн загрязненного мазутом грунта
За прошедшую неделю в Севастополе волонтеры вывезли 56 т загрязненного мазутом песка, за все время работ — 735 т. С 14 января на береговой линии нет новых выбросов мазута, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Сейчас работа на побережье ведется в штатном режиме. С 14 января нефтяных пятен на водной глади не обнаружено.
Помощь пострадавшим птицам оказывают в государственной ветеринарной клинике Севастополя. Сейчас на реабилитации находятся 12 пернатых.