«В Даниловском районе сконцентрировано около 6,5% всех московских новостроек»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина приводит топ-10 московских локаций по количеству лотов в первичном сегменте недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Среди всех столичных районов Даниловский — лидер по объему предложения первичного сегмента недвижимости. Здесь сконцентрировано около 6,5% всех московских новостроек. Он удерживает верхнюю строчку рейтинга несколько лет подряд. Впервые, по данным специалистов платформы bnMAP.pro, Даниловский район был призван лидером в конце 2020 года. За пять лет количество лотов в экспозиции подросло до 3,25 тыс. В конце зимы 2020 года было не более 1,7 тыс. лотов.

На второй строчке рейтинга Покровское-Стрешнево: почти 3 тыс. вариантов или почти 6% от всего объема предложения первичного рынка старой Москвы. В 2020 году он даже не был в первой десятке. На третьем месте Очаково-Матвеевское, здесь в реализации 1,68 тыс. квартир. Это в пределах 3,5% от объема экспозиции мегаполиса в прежних его границах, как и Покровское-Стрешнево, район не был в числе лидеров пять лет назад.

Еще в десяти крупнейших по объему предложения районах сконцентрировано чуть больше 35% строящихся комплексов от всего предложения старой Москвы. Пять лет назад данный показатель был еще чуть выше — почти 40%. С 2020 года, кроме Даниловского района, места в топ-10 удерживают Хорошево-Мневники, Раменки, и Западное Дегунино, а также район Солнцево, который был номер один по объему предложения пять лет назад.

Светлана Бардина