Бастрыкин поручил проверить краснодарского блогера за опасную езду

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову провести проверку в отношении блогера, устроившего опасную езду в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для проверки послужили сведения, распространяемые в соцсетях. Пользователи пишут, что мужчина неоднократно превышал допустимую скорость движения на автомобиле, выезжал на встречную пологу, а также публично оскорблял сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Госавтоинспекция Краснодара установила личность 25-летнего местного жителя, допустившего серию нарушений ПДД за рулем автомобиля Mercedes. Сотрудники ДПС составили на нарушителя пять административных протоколов.

Анна Гречко