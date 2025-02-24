СК инициировал проверку после травмирования ученицы в школе Сочи

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю инициировало процессуальную проверку после травмирования школьницы в Сочи. Ход расследования на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно 18 февраля. Во время подготовки к соревнованиям по стрельбе несовершеннолетняя получила травму глаза.

О случившемся в полицию сообщили медики, к которым поступила пострадавшая. После оказания необходимой помощи девочку отправили на амбулаторное лечение. Врачи заверили, что угрозы потери зрения нет.

Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову доложить об обстоятельствах происшествия.

Анна Гречко