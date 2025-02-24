«Без цифровых компетенций специалисты теряют актуальность на рынке труда»

Развитие цифровой экономики коренным образом меняет принципы управления финансами, делая финансовый менеджмент более качественным, точным, динамичным и стратегически ориентированным. О вызовах и возможностях, связанных с трансформацией финансового менеджмента, рассказывает финансовый директор B2B Trade Сергей Березовка.

— В настоящее время вы преподаете финансовый менеджмент на программе Executive MBA в Высшей школе бизнеса при МГУ. Насколько учебные материалы соответствуют текущей трансформации финансового менеджмента?

— Цифровая экономика серьезно меняет подходы и принципы, лежащие в основе финансового менеджмента. Данную трансформацию можно сравнить только с трансформацией, которая была во времена «промышленной революции». Я преподаю финансовый менеджмент много лет, и в последние годы под влиянием цифровой экономики мне пришлось практически полностью с нуля создавать новый авторский курс по данной дисциплине. Туда я включил современные инструменты управления, такие как юнит-экономика, продвинутые аналитические модели и алгоритмы машинного обучения.

— Можете описать, с какими вызовами столкнулись компании в эпоху цифровой экономики?

— Переход к цифровой экономике ставит перед компаниями не только серьезные вызовы и трудности, но и новые возможности. Традиционные методы, основанные на квартальных отчетах, уступают место динамическому прогнозированию и гибкому управлению доходами и затратами. Основные трудности связаны с управлением данными, изменением бизнес-моделей и необходимостью оперативного принятия решений в условиях высокой неопределенности. Финансовый менеджмент должен адаптироваться к этим изменениям, используя современные BI-инструменты и алгоритмы машинного обучения.

Сергей Березовка — финансовый эксперт с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовых структурах производственных компаний из различных отраслей народного хозяйства. Выпускник Финансовой академии при правительстве РФ. Имеет международный диплом Института директоров (Великобритания). В 2015 году окончил бизнес-школу Гарвардского университета (США) по курсу Disruptive Strategy («Подрывная стратегия»). Победитель Национальной премии FinTech Awards 2024 в номинации «Развитие юнит-экономики». Лауреат V ежегодной национальной премии «Финансовый директор года». Победитель Russian CFO Awards в номинации «Лучший финансовый директор года нового поколения» и финалист в номинации «Финансовое достижение года», организованной Институтом Адама Смита (Великобритания).

— Какие современные инструменты бизнес-анализа сегодня наиболее ценны для повышения эффективности и прибыльности компаний?

— Технологии изменяют отрасль — CFO теперь не просто управляют финансами, а работают с данными, автоматизацией и FinTech-решениями. Одним из ключевых инструментов является юнит-экономика. Юнит-экономика — это современный продвинутый метод анализа финансовых показателей на уровне отдельного продукта или клиента. В цифровой среде, где доступ к данным мгновенный, топ-менеджеры могут рассчитывать LTV (Lifetime Value), CAC (Customer Acquisition Cost) и другие метрики в реальном времени. Это позволяет выявлять точки роста, оптимизировать расходы и прогнозировать доходность бизнеса на уровне отдельных сегментов, продуктов и клиентов.

На сегодняшний день каждый CFO должен использовать в своей работе алгоритмы машинного обучения, чтобы иметь не просто отчетность, а стратегические рекомендации для топ-менеджмента для повышения прибыльности бизнеса. Использование юнит-экономики и алгоритмов машинного обучения меняет традиционные финансово-экономические подходы финансового менеджмента и повышает устойчивость бизнеса в условиях глобальной волатильности.

— Спрос на специалистов по цифровым финансам, прогнозной аналитике и автоматизированным системам управления бюджетами растет. Рынок труда не успевает за цифровыми изменениями, что приводит к нехватке квалифицированных CFO, обладающих компетенциями в AI и FinTech. Почему обучение новым подходам в финансовом менеджменте критически важно?

— CFO будущего должен мыслить не только финансами, но и технологиями, чтобы адаптировать подходы к управлению компанией к новым реалиям. Важно не просто следить за трендами, а внедрять цифровые решения. Конкуренция возрастает — без цифровых компетенций специалисты теряют актуальность на рынке труда. Новые возможности роста — компании, инвестирующие в обучение и развитие ключевого персонала современным технологиям и бизнес-процессам.

— Как можно расширять профессиональный кругозор, совершенствовать методы работы, направленные на повышение прибыльности и устойчивости бизнеса?

— Нужно постоянно находиться в поиске новых подходов и моделей в финансовом менеджменте, которые носят не только теоретический, но и практический, прикладной характер. Когда получается найти интересные и практичные методы, нужно активно делиться знаниями через преподавание. Передача знаний другим создает экосистему взаимного развития, где практический опыт превращается в новые эффективные решения. Финансовый менеджмент очень многогранный предмет и охватывает разные аспекты бизнеса: финансовый и инвестиционный менеджмент, финансово-экономические аспекты выхода на международные рынки и т. п. Передавая эти знания и обучая работе с финансовыми моделями других специалистов, приятно осознавать, что можно повысить эффективность не только в компании, где ты работаешь, но и в других бизнесах и экономике в целом. Перед каждым бизнесом в разное время стоят разные цели и задачи. Специалисты используют полученные знания для решения их конкретных задач. Так, финансовые директора и аналитики используют разработанные модели в стратегическом планировании и управлении инвестициями. Руководители финансовых департаментов крупных компаний внедряют полученные знания в свои бизнес-процессы, повышая их эффективность. Экспортеры выходят на международные рынки, увеличивают объемы международных поставок, диверсифицируя каналы продаж, и повышают финансовую устойчивость бизнеса.

— Как получение отраслевых профессиональных премий, таких как FinTech Awards 2024, влияет на конкурентоспособность специалистов на рынке труда?

— Наличие профессионального признания в виде отраслевых наград делает специалистов более конкурентоспособными, особенно в условиях цифровой трансформации, где традиционные навыки финансового менеджмента уже не являются достаточными. FinTech Awards подтверждает способность специалистов не просто следовать трендам, а создавать их.

Василий Хитрых