В Сукко возводят детский сад площадью почти 6 тысяч «квадратов»

В селе Сукко девелопер «Браво» возводит новый детский сад на территории ЖК «Кипарис» площадью 5,9 тыс. кв. м. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 воспитанников, сообщает пресс-служба застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Девелопер Bravo Фото: Девелопер Bravo

Трехэтажное здание включает помещения для десяти групп по 20 человек, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, а также творческие пространства и классы подготовки к школе.

На прилегающей территории разместят две спортивные зоны и десять игровых площадок с теневыми навесами площадью не менее 20 кв. м. Проект также предусматривает круговой проезд для спецтранспорта и парковку для временной стоянки автомобилей у главного входа.

ЖК «Кипарис» — проект комфорт-класса общей площадью 49,7 га. На территории комплекса также запланированы школа на 1,1 тыс. мест, почтовое отделение, полицейский участок и 102 коммерческих помещения площадью 1,8 тыс. кв. м для торговых, медицинских и образовательных организаций.

Анна Гречко