Туапсинская прокуратура помогла инвалиду получить дорогостоящий препарат

Туапсинская межрайонная прокуратура помогла местному жителю-инвалиду получить необходимое лекарство стоимостью более 130 тыс. руб. Надзорный орган провел проверку после обращения мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пациент наблюдается в районной больнице с 2016 года. В ноябре 2024 года онкологический консилиум назначил ему специальный препарат. Однако медучреждение не включило лекарство в плановую заявку на 2025 год и не направило дополнительный запрос.

После вмешательства надзорного органа министру здравоохранения Краснодарского края было внесено представление. Ответственные сотрудники понесли дисциплинарное взыскание.

Анна Гречко