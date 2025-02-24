ЕС ввел запрет на оказание бизнес-услуг в Крыму

Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, который включает запрет на оказание услуг в Крыму, Севастополе, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Ограничения коснулись бухгалтерского учета, PR, IT-консалтинга, строительства и других сфер. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций. Также запреты затронули восемь российских СМИ, включая «Красную звезду», 78 судов из «теневого флота» и 13 банков.

Кроме того, ЕС ввел санкции против порта Новороссийска. Решение объясняется «обходом ценовых ограничений на нефть и предоставлением услуг судам».

Новый пакет санкций приурочен к третьей годовщине начала военной операции на Украине.

Анна Гречко