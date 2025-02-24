Ростовская область опустилась на 4 позиции по закредитованности населения

На 4 позиции опустилась Ростовская область в рейтинге закредитованности населения среди субъектов РФ, говорится в экономическом анализе РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Сейчас регион занимает 58 место. Объем задолженности жителей региона перед банками в среднем на одного человека достиг 399,7 тыс. руб.

Отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате ростовчан составляет 63,5%. Изменение задолженности на одного человека за год — 34,8 тыс. руб.

Николай Аксенов