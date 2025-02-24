Ростовская область опустилась на 4 позиции по закредитованности населения
На 4 позиции опустилась Ростовская область в рейтинге закредитованности населения среди субъектов РФ, говорится в экономическом анализе РБК.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Сейчас регион занимает 58 место. Объем задолженности жителей региона перед банками в среднем на одного человека достиг 399,7 тыс. руб.
Отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате ростовчан составляет 63,5%. Изменение задолженности на одного человека за год — 34,8 тыс. руб.