На Кумженском мемориале в Ростове к 9 мая установят Вечный огонь

На Кумженском мемориале в Ростове устанавливают Вечный огнь, все работы должны завершить к 9 мая. Проектирование и согласование проекта планируется закончить до 15 марта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Встретились с ветеранами и активистами, обсудили проект, возможные эскизы, как будут выглядеть знак и огонь. Главное, что все изменения органично и аккуратно впишутся в облик мемориала. Это не просто региональный объект - это объект культурного наследия и памяти. Мы обязаны его сохранить»,— говорится в сообщении.

При этом он добавил, что техническая возможность установки газовой горелки есть. Уже заключен договор и определена точка подключения.

Тат Гаспарян