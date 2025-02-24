МЧС очистило 373 км побережья после разлива мазута в Черном море

Специалисты МЧС России очистили 373 км береговой линии с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего спасатели собрали более 148 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезено 108 тыс. тонн отходов, из которых более 40,7 тыс. тонн прошли обработку вибрационной установкой.

Мониторинг ситуации осуществляют с помощью авиации, беспилотников, морских судов и катеров ГИМС МЧС России. Водолазы МЧС России выполнили 950 погружений, обследовали затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части пляжной инфраструктуры.

В ходе работ было собрано 1,5 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. Телеуправляемые подводные аппараты обследовали 2 тыс. «квадратов» морского дна.

В Краснодарском крае специалисты обследуют 265 км берега. Всего спасателями было собрано более 147 тыс. тонн загрязненного материала.

Кроме того, для защиты побережья Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при шторме создан насыпной вал длиной 32 км со специальными сетями для сбора мелких фракций.

В Крыму под наблюдением находятся 525,4 км береговой линии, из которых очищено 222 км. Общий объем собранного загрязненного грунта составил более 747 тонн.

В Севастополе работы ведутся на участке в 165 км, откуда вывезено более 718 тонн загрязненного песка.

Первые пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе обнаружили утром 17 декабря 2024 года на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Краснодарский эколог Евгений Витишко считает, что масштабы бедствия, которые произошли сейчас, соизмеримы с ЧП 2007 года, когда в результате шторма в Черном море затонули четыре судна и в море попали около 1,6 тыс. тонн мазута.

Нурий Бзасежев