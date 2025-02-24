Суд отложил рассмотрение дела о взыскании ущерба с экс-директора «Утриша»

Адлерский районный суд Сочи приостановил рассмотрение дела по иску государственного заповедника «Утриш» к его бывшему директору Олегу Кондратьеву о взыскании ущерба на сумму 988 млн руб., причиненного окружающей среде в результате пожара в 2020 году. Как следует из судебной картотеки, причиной стало назначение экспертизы, обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края «Ъ-Сочи» уточнили, что ходатайство о проведении экспертизы поступило от представителя ответчика. Суд удовлетворил просьбу и назначил оценочную экспертизу, которую предстоит завершить до 31 марта 2025 года. Другие подробности в пресс-службе не раскрыли.

В декабре 2024 года прокуратура Краснодарского края установила, что администрация заповедника длительное время не предпринимала мер по взысканию ущерба с господина Кондратьева. Иск в суд был подан только после внесения прокурорского предписания.

Вячеслав Рыжков