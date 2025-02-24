В Сочи задействовали 147 снегоуборочных машин для очистки дорог

В Сочи для обработки дорог противогололедными материалами задействовали 147 единиц спецтехники. За минувшие сутки на трассах курорта было использовано более 333 тонн пескосоляной смеси, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Мэр отметил, что дорожные службы круглосуточно обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Особое внимание специалисты уделяют мостам, развязкам, эстакадам и подъемам.

«Федеральные, краевые и муниципальные дорожники значительно увеличили количество рабочих для обработки тротуаров и лестничных спусков от наледи — в целом по городу работают порядка 350 человек»,— пишет господин Прошунин.

Кроме того, на маршруты вышли 800 единиц общественного транспорта. В некоторых населенных пунктах из-за погодных условий автобусы не доезжают до конечных остановок. Главам районов было поручено усилить контроль за пешеходными зонами и подходами к социальным объектам.

Все городские службы и предприятия ЖКХ функционируют в штатном режиме под контролем оперативного штаба. По словам Андрея Прошунина, заявки от жителей обрабатывают в короткие сроки.

По данным синоптиков, на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 февраля ожидаются заморозки до -3…-5 градусов.

Нурий Бзасежев