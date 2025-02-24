Санкциям согласовали новый раунд

24 февраля Евросоюз должен официально объявить о новом раунде санкций против России. Страны договорились о 16-м пакете ограничений в минувшую среду. Как отмечает Financial Times, меры вводят на фоне опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может смягчить политику в отношении России. Кроме того, в третью годовщину с начала боевых действий на Украине крупнейший пакет ограничений анонсировал Лондон. В МИД Великобритании посчитали, что пришло время «закрутить гайки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Глава ведомства Дэвид Лэмми подтвердил обещание военной поддержки Киеву примерно на $3,8 млрд, а также готовность предоставить британские миротворческие силы при необходимости. Он добавил, что Брюсселю нужно удвоить поддержку Украины и стремиться к «миру посредством силы». Подробнее о новых европейских санкциях — в справке “Ъ FM”:

16-й пакет запрещает поставки первичного российского алюминия. Эмбарго введут поэтапно в течение года. За этот период Евросоюз сможет импортировать металл в ограниченном объеме — 275 тыс. т. Подобный запрет действует в Соединенных Штатах с апреля 2024-го, а в Великобритании — с декабря 2023-го. Под блокирующие американские санкции крупнейший производитель алюминия «Русал» подпал еще в 2018-м. При этом Минфин США регулярно выпускал лицензии, разрешающие поставки металла на европейские рынки. На фоне новостей о новом раунде санкций акции «Русала» потеряли около 2,5%, однако после отыграли примерно половину падения. 16 раунд европейских санкций также предусматривает меры против 73 танкеров теневого флота. Большинство из них перевозят нефть, указывает Reuters. Всего под запрет Брюсселя теперь попадут 152 судна. В дополнение посланники согласились запретить сделки с рядом портов и аэропортов в России, если они используются для обхода ценового потолка, а также поставок компонентов для ракет и беспилотников. Санкции предусматривают заморозку активов порядка 50 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, в Европе остановят вещание еще восьми российских СМИ. В Россию, помимо прочего, запретят завозить игровые приставки. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что с помощью консолей, возможно, российские военные управляют дронами.

Предыдущий, 15-й пакет санкций, Евросоюз принял в минувшем декабре. Под ограничения подпали 54 физических и 30 юридических лиц. В их числе оборонные и судоходные предприятия. Кроме того, меры ввели в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов из-за поставок товаров двойного назначения.

Новые меры в очередной раз могут ударить точечно и кратковременно, отметил заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Вряд ли это как-то очень сильно изменит уже сложившееся действие санкций. Эффект, конечно, двоякий. С одной стороны, санкции осложнили для нас получение многой важной продукции. Это привело к удорожанию, плюс ряд отраслей понес довольно чувствительные потери, скажем, в 2022-2023 годах автомобильная промышленность испытывала очень большие трудности.

За 2024 год положение частично выправилось. Конечно, страдали и другие отрасли. Честно говоря, я не знаю, насколько далеко готов зайти Евросоюз в том, чтобы ограничивать рынки сбыта для своих собственных компаний и, соответственно, возможность закупать что-то у нас по относительно благоприятным ценам. Оказывается, что возникают различного рода исключения.

Например, они вводили потолок цен на нефтепродукты, но у них это как-то не задалось. Санкции против танкерного флота принимались и раньше, но вроде как он функционирует».

После первых официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио намекнул, что европейские санкции станут темой обсуждения. При этом, по данным агентства Bloomberg, он пообещал союзникам не отменять меры против России до завершения военных действий на Украине. Позиции США и Европы тактически расходятся, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Большой вопрос, будут ли американцы вводить, и если будут, то в каких объемах. Ну а что касается надежд на разрешение конфликта, конечно, в сравнении с ситуацией еще месячной давности они появились. Но переговорные позиции отличаются довольно сильно. Несмотря на первые обнадеживающие сигналы со стороны США и России, пока говорить о перспективах заключения какого-то соглашения, тем более об устойчивости, смягчении либо отмене санкций, преждевременно.

Дональд Трамп может подкреплять свои переговорные позиции силой, и санкции — тот самый аргумент, который он может использовать. Но это не будет способствовать нормализации обстановки. В Москве это не воспримут как позитивный сигнал, естественно.

Возможно, в Вашингтоне это понимают. Здесь, конечно, у американской дипломатии возникнет дилемма».

Тем временем, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию. По его словам, такое возможно после подписания мирной сделки. При этом он подтвердил, что вопрос снятия санкций не обсуждался на встрече делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

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Александра Абанькова