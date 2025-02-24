Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после непогоды, в результате которой 11 рейсов были направлены на запасные аэродромы 23 февраля. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вечером накануне, 23 февраля, воздушные суда были перенаправлены в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. Спустя почти три часа аэропорт курорта возобновил прием самолетов, один из ранее перенаправленных рейсов приземлился в Сочи вечером в воскресенье. В период массового прибытия воздушных судов все службы аэропорта работали в усиленном режиме.

В понедельник, 24 февраля, в течение дня возможны незначительные задержки рейсов, связанные со стабилизацией расписания.

Вячеслав Рыжков