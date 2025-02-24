Эксперт: в конце февраля на Кубань придет сильное похолодание

В Краснодарском крае возобновились снегопады и сохраняются минусовые температуры, при этом холода продлятся до конца февраля. В последние дни зимы ожидается усиление морозов, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на кандидата географических наук Юрия Ткаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам эксперта, основное похолодание придется на 27 и 28 февраля. Спикер отметил, что снижение температуры произойдет после прекращения осадков и прояснения неба, что вызовет интенсивное выхолаживание поверхности. По данным Гидрометцентра России, в ночные часы 26–27 и 27–28 февраля на Кубани прогнозируется от –10 до –15 градусов. При этом господин Ткаченко отметил, что речь не идет об экстремальных показателях или новых температурных рекордах — для сравнения, в 1986 году в эти же дни температура опускалась до –21 градусов.

Специалист добавил, что зима задержится в регионе и затронет начало марта: по крайней мере, в первые два дня месяца сохранится холодная погода, а потепление будет наступать медленнее, чем ожидалось.

Вячеслав Рыжков