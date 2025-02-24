В Новороссийске банкротят типографию

В отношении ООО «Новороссийская типография» введено наблюдение, пишет «Ъ-Новороссийск». С соответствующим иском в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось московское ООО «Нисса Центрум». Временным управляющим назначена Елена Боклаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Новороссийская типография» зарегистрировано в Новороссийске 15 лет назад. Бенефициаром указан Вячеслав Шевченко. Финансовая отчетность за последние три года в системе отсутствует. ООО «Нисса Центрум» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Общество входит в группу «Нисса», которая осуществляет разработку решений и поставку в Россию и страны СНГ типовых и специализированных комплексов полиграфического оборудования. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 241 млн руб.

Требования кредитора составляют 44 033 долларов США (4,4 млн руб. по курсу Центробанка на 4 февраля 2025 года). Как указано в материалах дела, задолженность возникла по договору обслуживания оборудования, заключенному в сентябре 2017 года.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 16 июля 2025 года.

Наталья Решетняк