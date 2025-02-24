Более 50 улиц Краснодара останутся без электричества 24 февраля

В Краснодаре 24 февраля с 09:00 до 17:00 проведут плановое отключение электроэнергии. По информации городской ЕДДС, временные ограничения затронут более 50 улиц краевой столицы.

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В зону отключений попали дома на улицах: Ведомственная, Красных Партизан, Одесская, Комсомольская, Красная, Рылеева, Власова, Ялтинская, Амурская, Селезнева, 2-я Пятилетка, Глинки, Ольховая, Платиновая, Космонавтов, Карла Маркса и других.

Энергетики отключают электричество в связи с ремонтными работами. Обновление систем необходимо для подготовки сетевого комплекса к сезонным пиковым нагрузкам.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году на территории Краснодарского края уже обновили 3,7 тыс. км линий электропередач. Энергетики также расчистили порядка 2 тыс. га трасс в охранных зонах линий электропередачи.

Нурий Бзасежев