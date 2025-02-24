Школу и улицу в Высокогорском районе назовут в честь Ильгиза Хайруллина

В честь бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильгиза Хайруллина назовут школу в селе Ямашурма и новую улицу в райцентре Высокогорского района. Об этом на церемонии прощания с политиком рассказал глава района Равиль Хисамутдинов, передает «Татар-информ».

Улица в районном центре еще строится.

22 февраля стало известно, что Ильгиз Хайруллин скончался на 86-м году жизни. Прощание с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана прошло сегодня в Культурном центре им. Пушкина.

Диана Соловьёва