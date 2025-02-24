«ТНС Энерго Кубань» хочет взыскать 1 млн рублей с УК Новороссийска

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО «ТНС Энерго Кубань» о взыскании более 1 млн руб. с управляющей компании «Наш Дом Новороссийск». Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск»

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Суд установил срок до 7 марта 2025 года для предоставления дополнительных документов. При погашении задолженности ответчиком возможно мирное урегулирование спора. Объяснения по существу требований и возражений должны быть представлены до 28 марта.

Также в определении о принятии искового заявления указано, что невнимательное прочтение материалов влечет юридические последствия для обоих участников дела (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). Дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без вызова сторон.

ООО «Наш дом Новороссийск» управляет более чем 20 объектами недвижимости в Новороссийске и Мысхако. Компания работает с 2007 года, с 2015 года ее возглавляет Антон Боровский.

Нурий Бзасежев