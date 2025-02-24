В Казани по нацпроекту отремонтировали 4 музыкальные и две художественные школы

В Казани в рамках национального проекта «Культура» было отремонтировано четыре музыкальные и две художественные школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Шесть учреждений дополнительного образования для детей прошли модернизацию: были отремонтированы две детские художественные школы (№ 4 и № 5) и четыре музыкальные школы, включая ДШМ № 1 им. Чайковского и ДШИ им. Шаляпина. Все обновленные учреждения оснастили современным оборудованием, новыми инструментами и учебными материалами.

За пять лет на эти цели было направлено 428 млн руб. из федерального, республиканского и городского бюджетов. В результате почти все культурные учреждения города (95%) теперь располагаются в новых или полностью обновленных помещениях.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Татарстану по нацпроекту «Культура» выделили 40,5 млн руб. на капитальный ремонт детских театров.

Артём Дергунов