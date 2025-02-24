Гладков: с начала СВО белгородский бизнес получил около 8,5 млрд господдержки

С начала спецоперации более 1 тыс. промышленных и аграрных предприятий Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ, получили около 8,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Эти средства были предоставлены в виде грантов на компенсацию ущерба и льготных кредитов. «Без помощи федерального правительства мы, безусловно, не справились бы с этой бедой»,— рассказал глава региона.

Губернатор также напомнил, что в области с октября 2024 года действует свободная экономическая зона (СЭЗ). В ней работают пять предприятий, объем их выручки к моменту реализации инвестпроектов может составить около 104 млрд руб. Еще пять компаний ждут одобрения заявок на вступление в СЭЗ.

Алина Морозова