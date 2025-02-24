К 2035 году урожай ягод в Сочи планируют увеличить в шесть раз

К 2035 году урожай ягодных культур в Сочи планируют увеличить в шесть раз по сравнению с данными 2024 года, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на генерального директора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрея Платонова. Основной фактор роста — расширение площадей под посадку и внедрение современных агротехнологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году фермеры Сочи собрали 140 центнеров ягод. К 2035 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 865 центнеров.

Рост производства обеспечат новые посадки: если в 2024 году специалисты заложили 2 га ягодных культур, то в 2025 году планируют заложить 3,5 га. К 2030 году площадь достигнет 8 га, а к 2035 году увеличится до 9,5 га.

Дополнительно урожайность будет расти за счет внедрения современных технологий ухода за растениями, что позволит эффективно использовать новые площади и повышать продуктивность садов.

Мария Удовик