Тамару Казанцеву переизбрали первым секретарем тюменского обкома КПРФ
В Тюменской области прошло заседание областного комитета КПРФ, в ходе которого первым секретарем переизбрали Тамару Казанцеву. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
Фото: страница Юрия Афонина «Вконтакте»
«Считаю это заслуженной оценкой её работы»,— написал господин Афонин.
В ходе заседания Тамара Казанцева отчиталась о работе региональной партийной организации. Юрий Афонин отметил работу спортивного клуба, конкурс «Земля талантов», акции по сбору гуманитарной помощи.
Тамара Казанцева занимает пост главы областного комитета КПРФ с 2005 года. С 1996 по 1999 год была депутатом Тобольской городской думы, с 1998 года находилась в должности первого секретаря комитета Тобольского городского отделения КПРФ.