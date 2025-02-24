Тамару Казанцеву переизбрали первым секретарем тюменского обкома КПРФ

В Тюменской области прошло заседание областного комитета КПРФ, в ходе которого первым секретарем переизбрали Тамару Казанцеву. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Юрия Афонина «Вконтакте» Фото: страница Юрия Афонина «Вконтакте»

«Считаю это заслуженной оценкой её работы»,— написал господин Афонин.

В ходе заседания Тамара Казанцева отчиталась о работе региональной партийной организации. Юрий Афонин отметил работу спортивного клуба, конкурс «Земля талантов», акции по сбору гуманитарной помощи.

Тамара Казанцева занимает пост главы областного комитета КПРФ с 2005 года. С 1996 по 1999 год была депутатом Тобольской городской думы, с 1998 года находилась в должности первого секретаря комитета Тобольского городского отделения КПРФ.

Анна Капустина