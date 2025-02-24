Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в центре Ставрополя

При пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Толстого в Ставрополе погиб один из местных жителей, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь вспыхнул в одной из квартир вечером 23 февраля. Общая площадь пожара составила всего 4 кв. м., но из-за густого задымления работы по ликвидации были сильно осложнены. В ликвидации были задействованы 26 человек и две спецмашины.

Николай Аксенов