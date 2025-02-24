В лесах Ульяновской области выросла численность волков

Жители ряда районов Ульяновской области озабочены ростом численность волков. Об этом стало известно от бывшего замминистра природы Ульяновской области, охотоведа Евгения Лисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«От жителей и охотников Базарносызганского и Вешкаймского районов поступают сообщения о множестве волков»,— сообщил господин Лисов на своей странице в VK. По его словам, волки «уже не боятся подходить к селам (Коченяевка, Ясачный Сызган, Русская Хомутерь, Девятовка) и дерут собак и овец», «в лесу находят множество следов и шкур животных». «Считаю, что необходимо принимать срочные меры по регулированию численности»,— отметил Евгений Лисов.

В региональном минприроды подтвердили, что в Базарносызганском районе факты наличия волков подтверждаются, «хотя волк для Ульяновской области — нормальный элемент природы», но «действительно, волки стали в последнее время встречаться чаще». «Это связано с улучшением кормовой базы, поскольку в регионе увеличилась численность косуль, кроме того, это и следствие естественной миграции волков»,— пояснили в министерстве.

В то же время в ведомстве сказали, что пока никаких мер не предпринимают, поскольку «официальных обращений в министерство по поводу ущерба от нападения волков не поступало ни от администраций районов, ни от охотоведов, ни от жителей районов.

«Если обращения поступят, то будет организован выезд на местность, произведено обследование в соответствующем районе, определена ориентировочная численность, после чего департамент охотничьего хозяйства примет решение, сколько и как надо отрегулировать»,— пояснил «Ъ-Волга» официальный представитель регионального минприроды Виталий Савиных. По его словам после определения конкретных параметров регулирования численности волков соответствующее количество лицензий на отстрел выдается охотникам, которые затем отчитываются перед департаментом.

Сергей Титов, Ульяновск