В Оренбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении сельскохозяйственной субсидии

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый занимался предпринимательством в сфере сельского хозяйства. Он «осознавал, что не соответствует требованиям назначения субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями». Площадь заложенного им на территории Переволоцкого района сада составила 11 га вместо 20 га, а уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями фактически не производился.

Однако с ноября 2020 года по декабрь 2021 года фигурант уголовного дела подготовил и направил в министерство документы, в том числе содержащие заведомо ложные сведения, для получения субсидии. Предпринимателя признали победителем отбора и необоснованно перечислили ему субсидии в размере 3,6 млн руб. В рамках расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

Руфия Кутляева