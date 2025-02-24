В Ставрополе в столкновении двух авто пострадали четыре человека

В Ставрополе в результате ДТП пострадали 62-летний водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта», а также 43-летний пассажир Audi и местная жительница. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По оперативным данным, 23 февраля примерно в 14 часов 55 минут, водитель автомобиля «Лада Гранта», выезжая с прилегающей территории улицы Ленина, совершая маневр левого поворота, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Ауди», после чего автомобиль «Лада Гранта» по инерции продолжил движение, допустил выезд на полосу встречного движения и наезд на препятствие.

Со слов сотрудников ГИБДД, водитель автомобиль Lada Granta, за последние два года привлекался к административной ответственности 5 раз; на момент автоаварии был трезв.

По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов