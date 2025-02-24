В Армавире проверят сирены в четырех районах

В Армавире 26 февраля проверят локальную систему оповещения. Тестирование сирен пройдет с 9:00 до 15:00 в хуторе Красная Поляна, Старой Станице, СНТ «Заречное» и «Строитель 2», сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты проконтролируют прохождение сигналов и их слышимость на улицах города. При обнаружении неисправностей технические службы оперативно устранят неполадки.

Проверки систем оповещения в городе проводятся на регулярной основе. Власти призывают местных жителей и гостей Армавира сохранять спокойствие во время проверки системы оповещения.

Нурий Бзасежев