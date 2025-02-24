В Орске возбудили дело о получении взятки заведующим травматологическим пунктом

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заведующего травматологическим пунктом медучреждения в Орске. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2022 года заведующий травматологическим пунктом получил от местного жителя через посредника взятку в виде денег денег. Она передавалась «за совершение заведомо незаконных действий, связанных с выдачей направления на медико-социальную экспертизу и последующем установлении инвалидности».

Руфия Кутляева