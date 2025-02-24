Рахимжан Калимуллин: «К владельцу стрелкового клуба и к посетителям предъявляются серьезные требования»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Рахимжан Калимуллин

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Рахимжан Калимуллин

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 20 февраля провели очередной бизнес-завтрак. Героем мероприятия на этот раз стал основатель самого крупного на юге России стрелкового комплекса «Дубрава», президент федерации стрелковых видов спорта Рахимжан Калимуллин. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как увлекся стрельбой, как построил стрелковый комплекс, сколько стоят тренировки и почему в этом бизнесе на юге России у него нет конкурентов.

Рахимжан Калимуллин родился в Пермском крае. Затем вместе с родителями переехал в город Жданов (ныне Мариуполь), а оттуда — на Кубань. Сейчас живет и занимается бизнесом в Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам спикера, стрелковый комплекс для него это не столько бизнес, сколько реализация своего увлечения

Фото: Михаил Брайко По словам спикера, стрелковый комплекс для него это не столько бизнес, сколько реализация своего увлечения

Фото: Михаил Брайко

По словам спикера, сколько он себя помнит, стрелять любил всегда. Ему с детства нравились советские военные фильмы, позже стал смотреть зарубежные боевики. Когда учился в 7-м классе, родители ему подарили пневматическую винтовку, с которой он и учился стрелять. Позже эти навыки очень пригодились ему в армии, во время службы в ВДВ, где пользоваться оружием приходилось достаточно часто.

В 90-е годы Рахимжан занялся бизнесом: открыл сеть АЗС и стал заниматься оптовыми и розничными продажами топлива. Но давнее хобби не отпускало. В 37 лет Рахимжан Калимуллин решил открыть собственный стрелковый клуб. Первое стрельбище построил рядом со своей нефтебазой. Площадка просуществовала пять лет. Однако то стрельбище пришлось закрыть — тир был неправильно спроектирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рахимжан Калимуллин: «Мне хотелось создать место, куда можно приезжать отдыхать вместе с семьей»

Фото: Михаил Брайко Рахимжан Калимуллин: «Мне хотелось создать место, куда можно приезжать отдыхать вместе с семьей»

Фото: Михаил Брайко

Новое место под стрелковый клуб Рахимжан нашел случайно, когда проезжал мимо на автомобиле. Понравилось месторасположение — на берегу реки Кубань со стороны Адыгеи. Как вспоминает спикер, 22 июня 2004 года на небольшую заболоченную площадку заехала первая строительная машина, а уже в конце того же года там провели первые соревнования среди охотников. Так в жизни Рахимжана Калимуллина началась новая глава. Его стрелковый комплекс вскоре прогремел на всю страну. В 2005 году здесь прошел первый всероссийский турнир по стрельбе.

По словам Рахимжана Калимуллина, для него это не столько бизнес, сколько реализация своего юношеского увлечения. «Мне хотелось создать место, где не просто можно было бы заниматься любимым делом, но и жить, приезжать туда отдыхать вместе с семьей, готовить шашлыки, играть в бильярд, плавать в бассейне»,— рассказал Рахимжан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мишина — гостья Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко Екатерина Мишина — гостья Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко

Со временем вокруг стрелкового клуба был создан комплексный сервис. Более того, стрельбой Рахимжан Калимуллин увлек и обоих сыновей — Сабира и Алексея. И отец, и сыновья выполнили нормативы мастера спорта. А старший — Сабир — стал многократным чемпионом России, а также чемпионом Европы по спортивной стрельбе в составе сборной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Блажко — резидент Куба Клуба, руководитель юридического бюро и Центра судебных экспертиз, учредитель строительной компании «Краснодарин»

Фото: Михаил Брайко Ираклий Блажко — резидент Куба Клуба, руководитель юридического бюро и Центра судебных экспертиз, учредитель строительной компании «Краснодарин»

Фото: Михаил Брайко

По оценкам спикера, в Краснодарском крае и в Адыгее практической стрельбой из пистолета занимаются примерно 40 человек. Занятие это не из дешевых. Один выстрел стоит 60 рублей. Спортсмены, которые готовятся выступать на соревнованиях, делают до 200 выстрелов за одну тренировку.

Однако эта сфера очень сильно зарегламентирована законодательством. И к владельцу стрелкового клуба, и к посетителям предъявляются серьезные требования, которые все время ужесточаются. Плюс в этом бизнесе довольно высокий порог входа. Именно поэтому у стрелкового комплекса на юге России нет конкурентов. Тем более что ССК «Дубрава» идет в ногу со временем и постоянно улучшает условия для своих гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель стрелкового комплекса «Дубрава», президент федерации стрелковых видов спорта Рахимжан Калимуллин с сыновьями Сабиром (крайний слева) и Алексеем; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Основатель стрелкового комплекса «Дубрава», президент федерации стрелковых видов спорта Рахимжан Калимуллин с сыновьями Сабиром (крайний слева) и Алексеем; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Когда я организовал стрелковый комплекс, многие меня не понимали. Спрашивали, зачем мне это надо. В чем-то они были правы. Этот бизнес никогда не сделает его владельца миллиардером. Зато он даст возможность нормально жить и обеспечивать семью. Людям нужен такой вид досуга. Я ощущаю это по себе, своим сыновьям и по тем единомышленникам, которые находится рядом со мной»,— подвел итог встречи Рахимжан Калимуллин, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

Спикером следующего бизнес-завтрака 27 февраля станет основатель и глава медицинского холдинга CL Medical Group Феликс Гамзаев

ИП Пшеничный