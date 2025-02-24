Вместо магазина одежды в пермском торговом центре откроется точка общепита

Сеть кофеен Red Cup собирается открыть новую точку в пермском ТРК «Колизей Atrium» на ул. Ленина, 60. Как пишет ИА «Текст», кофейня Red Cup разместится на первом этаже торгового центра, около входа с ул. Куйбышева. Сроки открытия пока не уточняются. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в ТРК, точка Red Cup будет работать в помещении на месте бывшего магазина Calvin Klein.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сеть кофеен Red Cup в 2019 году запустила в «Колизей Atrium» свое заведение «Ранние пташки», специализирующееся на завтраках.

По данным сайта Red Cup, в Перми насчитывается 16 кофеен сети. Компания также развивает свои заведения в Березниках, Соликамске, Кунгуре. Торговые точки сети работают в Москве, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Тюмени, Костроме, Симферополе и других региональных центрах.