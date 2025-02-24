Бюджет выделит 1,17 млрд рублей на берегоукрепление в границах «Мотовилихи»

Краевые власти планируют направить более 1, 172 млрд руб. для завершения капитального ремонта берегоукрепления на территории «Мотовилихинских заводов», следует из поправок к бюджету края на 2025—2027 годы. Средства выделяются в рамках регионального проекта «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Согласно планам краевых властей, 170 млн руб. будет направлено в этом году, в следующем объем расходов составит 675,1 млн руб., в 2027-м — 327,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В этом году берегоукрепление участка набережной Камы было завершено на участке от ТЦ «Речник» до территории оборонного предприятия. Подрядчик выполнил работы по прокладке инженерных сетей, бетонированию подпорных стен, устройству металлокаркаса и обустройству системы ливневой канализации.