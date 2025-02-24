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В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов № 5а и № 7. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На участке по ул. Глазунова в сторону Солнечного города из-за износа сломалась часть рельса. На месте работают аварийные службы предприятия.

В пресс-службе «Метроэлектротранса» попросили планировать свой маршрут заранее и уточнили, что на капитальный ремонт трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд руб.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва

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