В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов № 5а и № 7. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Казани приостановили два трамвайных маршрута из-за поломки рельса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На участке по ул. Глазунова в сторону Солнечного города из-за износа сломалась часть рельса. На месте работают аварийные службы предприятия.

В пресс-службе «Метроэлектротранса» попросили планировать свой маршрут заранее и уточнили, что на капитальный ремонт трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд руб.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва