Над Орловской областью уничтожили 16 БЛПА за ночь

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 22 беспилотника, в том числе 16 над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Орловский губернатор Андрей Клычков подтвердил информацию оборонного ведомства. По его словам, в результате массовой атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне над Орловской областью ликвидировали пять БПЛА. По данным господина Клычкова, удары также обошлись без пострадавших.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова