В Чусовом может появиться апарт-отель

В Чусовском муниципальном округе зарегистрировано ООО «Ривьера». Как свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 11 февраля, общество ведет деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания. Единоличным владельцем и гендиректором компании выступает предприниматель Александр Кашпаров. Господин Кашпаров пояснил «Ъ-Прикамье», что будет готов прокомментировать создание новой организации позже, отметив, что пока точные детали проекта неизвестны.

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Согласно Rusprofile, Александр Кашпаров выступает владельцем еще одного пермского ООО — «Ойл Менеджмент», занимающегося оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

Отметим, на прошлой неделе с предложением об участии в проекте строительства апарт-отеля обратился на своей странице глава Чусового Сергей Белов. По словам господина Белова, стоимость проекта составляет 50 млн руб., окупаемость — 5,1 года. При этом предлагается два варианта строительства двухэтажного дома: на восемь квартир общей площадью 285 кв. м либо 16 квартир общей площадью 565 кв. м. «Современный и востребованный формат размещения, предлагающий гостям комфортные блоки с кухней и санузлом, отличная возможность для выгодного инвестирования»,— написал глава муниципалитета.

По данным 2ГИС, сегодня в Чусовом действует примерно 14 гостиниц, гостевых домов и прочих мест временного размещения.