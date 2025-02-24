В начале недели в Сочи прогнозируют снег и дожди

В понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют в Сочи сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Погодные изменения связаны с активными фронтальными разделами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Осадки также пройдут и в Краснодарском крае. Однако синоптики прогнозируют постепенное улучшение погодных условий.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России, сложные погодные условия сохранятся и в других регионах. В Ростовской области в начале недели ожидается сильный снег и ветер до 15 м/с, что приведет к метели.

Во вторник в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют метель и мокрый снег. На юге Приволжского федерального округа, в Оренбургской и Челябинской областях также ожидается снегопад с усилением ветра.

Мария Удовик